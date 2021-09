Zum Saisonkehraus dürfen wieder Hunde ins Papenburger (Foto) und Surwolder Freibad.

Lea Becker

Papenburg/Surwold. Ein Hundeschwimmen findet am Sonntag, 12. September 2021, in Papenburg und am Sonntag, 26. September 2021, in Surwold von 10 bis 17 Uhr in den jeweiligen Freibädern statt.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Impfpass der Hunde mitgebracht werden muss, da gegen Tollwut und Zwingerhusten aktuell geimpft sein muss. Der Eintritt beträgt pro Person ein Euro und pro Hund zwei Euro.Der Erlös des Hundes