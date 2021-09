In einigen Branchen müssen Beschäftigte bereits Auskunft über eine Corona-Impfung geben.

Symbolfoto: Wolfgang Kumm/dpa

Papenburg. In einigen Branchen müssen Arbeitgeber künftig Auskunft darüber geben, ob sie gegen Corona geimpft sind. Wie stehen große Unternehmen im Emsland dazu?

Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen müssen ihrem Arbeitgeber künftig Auskunft darüber geben, ob sie gegen Corona geimpft sind. Der Bundestag beschloss am Dienstag wegen der Corona-Pandemie eine Reihe von Änderungen am