Wie Gitta Connemann Landwirtschaft und Ehrenamt im Emsland stärken will

Den ländlichen Raum weiter zu stärken ist das Ziel der CDU-Bundestagskandidatin Gitta Connemann.

Jule Rumpker

Papenburg. Auf die Stärkung des ländlichen Raums setzt die CDU-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann. Bei der Bundestagswahl am 26. September hofft die gebürtige Ostfriesin auf ihre Wiederwahl.

Die Sonne scheint auf den funkelnden See, überall blühen bunte Blumen. In der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB) in Papenburg fühlt sich Gitta Connemann wie Zuhause: „Hier hat die Seele die Möglichkeit, Kraft zu tanken.“ Der Ort i