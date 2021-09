Jeden Mittag fahren nach Schulschluss am Mariengymnasium rund 20 Busse die Haltestelle vor dem Verlagsgebäude der Ems-Zeitung an - und das innerhalb von 15 Minuten.

Christian Belling

Papenburg. Kriminell und gefährlich - so beschreiben Busfahrer im nördlichen Emsland die Situation an Haltestellen. Im Fokus ihrer Kritik: rasende Autofahrer.

Dicht ist insbesondere in den Morgen- und Mittagsstunden das Gedränge am Bussteig vor dem Verlagsgebäude der Ems-Zeitung am Stadtpark in Papenburg. Viele Schülerinnen des benachbarten Marien-Gymnasiums steigen hier ein und aus und