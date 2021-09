Stadtpark-Open-Air in Papenburg: Fünf Tage, sieben Veranstaltungen

Das Stadtpark Open Air im Papenburger Stadtpark findet ab dem 15. September an fünf aufeinanderfolgenden Tagen statt.

Gerd Schade / Archiv

Papenburg. Die Veranstaltungsreihe „Help the Artists | Stadtpark Open Air“ von Papenburg Kultur steht in der kommenden Woche vom 15. bis 19. September an. Diese sieben Events haben die Veranstalter organisiert.

Auftakt ist am Mittwochabend, 15. September, mit dem Konzert „Book a Band“. Hierbei spielen drei aufstrebende Gruppen zu verschiedensten Themen - die live vom Publikum bestimmt werden - passende Songs von bekannten Bands. Ein Moderator