Liveticker zur Kommunalwahl 2021 in Papenburg

Wer wird neuer Bürgermeister? Wie setzen sich die neuen Räte zusammen?

Sebastian Gollnow/dpa

Papenburg/Emsland. Am Sonntag, 12. September 2021, ist Kommunalwahl in Papenburg und Umgebung. Wer wird neuer Bürgermeister? Wie setzen sich die neuen Räte zusammen? Wir halten Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.