Mit Konzert: Walcker-Orgel in Papenburg wird offiziell eröffnet

In die St.-Antonius-Kirche in Papenburg eingebaut wurde die Walcker-Orgel.

Michael Wessels

Papenburg. Sie war in ihrem neuen Zuhause zwar schon zu hören, aber nun wird sie auch offiziell in Betrieb genommen: die Walcker-Orgel in der St.-Antonius-Kirche Papenburg.

Mit einem Festakt und einem Konzert für geladene Gäste wird eine der bedeutendsten deutschen Orgeln am Donnerstag, 9. September 2021, im „Langen Anton“ ihrer Bestimmung übergeben. Sie war bereits im vergangenen September eingeweih