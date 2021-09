In Fallrohr gefangen: Feuerwehr rettet Katze in Papenburg

Offenbar unverletzt gerettet wurde die junge Katze.

Stadt Papenburg/Feuerwehr

Papenburg. Die Feuerwehr in Papenburg hat in einer zweistündigen Rettungsaktion eine Katze befreit. Das Jungtier steckte in einem Regenfallrohr fest.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, hatten Bewohner eines Mehrparteienhauses am Splitting stundenlang deutlich hörbare Klagelaute einer Katze wahrgenommen. Sie hätten das Tier allerdings nicht genau lokalisieren können. „Es wurde vermutet,