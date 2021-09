Eröffnungskonzert für Walcker-Orgel in Papenburg

Der Spieltisch einer Walcker-Orgel ist auf dem undatierten Handout-Foto zu sehen.

Uwe Jesiorkowski/Stadt Gelsenkirchen/dpa/Archivbild

Papenburg. Ein historisches Instrument hat in Papenburg eine neue Heimat bekommen. Nun wird die „Wunderorgel“ aus Gelsenkirchen feierlich eingeweiht.

Eine der bedeutendsten deutschen Orgeln wird am Donnerstag in Papenburg im Emsland eingeweiht. Neben einem Festakt mit geladenen Gästen am Abend sind zwei Konzerte geplant, wie die Pfarrei St. Antonius auf ihrer Homepage mitteilte.