Einbrecher haben in Aschendorf ihr Unwesen getrieben und unter anderem große Teile des Inventars zerstört.(Symbolfoto)

Imago Images / Burglar

Aschendorf. Einbrecher haben an der Straße Am Brink in Aschendorf ihr Unwesen getrieben. Sie stiegen zwischen dem 31. August und dem 6. September in eine Lagerhalle und eine angrenzende Wohnung ein. Der Schaden ist hoch.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen dort, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie entwendeten den Beamten zufolge eine geringe Menge Bargeld sowie eine Videokamera. Was deutlich schwerer wiegt: Die Täter zers