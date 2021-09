Gustav Lübben leidet an Herzkrankheit: Neue Technik gibt Aschendorfer Hoffnung

Seit Jahren leidet Gustav Lübben unter Herzproblemen. Ein neues System im Marien-Hospital soll seine Symptome lindern.

Jule Rumpker

Aschendorf. Seit Jahren hat Gustav Lübben mit Herzproblemen zu kämpfen. Bei der Behandlung setzt das Marien-Hospital Papenburg jetzt auf eine neue Technik: ein 3-D-Mapping des Herzens.

„Ich war damals auf dem Weg in die Garage, daran erinnere ich mich noch. Dann habe ich gemerkt, wie mein Herz schwächer schlug und mir schwarz vor Augen wurde“, sagt Gustav Lübben. Was vor mehr als zehn Jahren auf dem Weg in die Garage zum