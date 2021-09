Im Internet gab sich der Mann über Jahre als verständnisvolles Mädchen aus (Symbolbild).

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Barßel/Cloppenburg. Weil er junge Mädchen missbraucht hat, ist ein 29-jähriger Mann aus dem Saterland zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte sich im Internet unter falschem Namen mit den Minderjährigen verabredet und sie zu sexuellen Handlungen gezwungen.

Die Gesamtfreiheitsstrafe, die das Jugendgericht am Amtsgericht Cloppenburg verhängte, beträgt drei Jahre und vier Monate. Das Gericht sah sexuellen Missbrauch von Jugendlichen in zehn Fällen als erwiesen an. Zudem habe sich der Verurteilte