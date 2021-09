Schützend vor ihre rund 330 Kollegen in der Verwaltung der Stadt Papenburg stellt sich die Personalratsvorsitzende Marion Sextro-Feldhaus.

Sextro-Feldhaus

Papenburg. Der Personalratsvorsitzenden der Stadt Papenburg, Marion Sextro-Feldhaus, reicht es. Sie wehrt sich gegen die Kritik der Bürgermeisterkandidaten an der Verwaltung.

Frischer Wind statt „Weiter so“ in der Stadtverwaltung – mit diesem Versprechen gehen alle fünf Bürgermeisterkandidaten in Papenburg zur Kommunalwahl am Sonntag, 12. September 2021, ins Rennen. Das kommt nicht bei allen rund 330 Mitarbeiter