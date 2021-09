Michael Kossack mit seinen Eltern Etta und Eckhard. Kossacks Vater starb im Sommer 2016.

Sammlung Kossack

Papenburg. Inferno auf der Autobahn: Heute vor 50 Jahren musste ein Urlaubsflieger kurz nach dem Start in Hamburg auf der A7 notlanden. Bei dem Unglück sterben 22 Menschen, ein Ehepaar aus Papenburg überlebt. Dessen Sohn Michael Kossack erinnert daran.

An Bord der Maschine, die am 6. September 1971 vom Flughafen in Hamburg-Fuhlsbüttel abhebt, sind 115 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Das Ziel: Malaga. Aber dort kommt das Charterflugzeug vom Typ British Aerospace (BA) 1-11 nie an