Das sind die neuen Auszubildenden der Meyer Werft in Papenburg

Die Meyer Werft hat ihre neuen Auszubildenden feierlich begrüßt.

Sina Schuldt / dpa

Papenburg. Die Meyer Werft in Papenburg hat ihr Team mit insgesamt 42 neuen Auszubildenden und dualen Studenten verstärkt.

Die Azubis und Studenten haben am 1. September ihre Ausbildung begonnen. Sie starteten laut einer Pressemitteilung der Werft in insgesamt 14 Berufen bei der Meyer Werft sowie EMS PreCab und ND Coatings. „Die Ausbildung hat auf der Meye