Garage und Einfamilienhaus in Papenburg in Brand geraten

Die Ursache für den Brand an der Windbergstraße in Papenburg ist bislang ungeklärt.

Feuerwehr Papenburg

Papenburg. Am Donnerstagabend ist in Papenburg eine Garage in Brand geraten. Das Feuer hat sich schnell auf die gesamte Garage und das angrenzende Wohnhaus ausgebreitet.

Die Ursache für den Brand an der Windbergstraße in Papenburg ist bislang ungeklärt. Wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte, war das Feuer im Bereich einer Garage ausgebrochen und hat sich dann auf das angrenzende Wohnhaus ausgebreitet