Feuer greift in Papenburg von Garage auf Wohnhaus über

Eine Garage soll in Papenburg brennen, das Feuer soll auf das Wohnhaus übergreifen.

Kristina Müller

Papenburg. Eine Garage brennt in Papenburg, das Feuer soll auch auf das Wohnhaus übergreifen. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz.

Das teilt die Polizei in einer ersten Meldung am Donnerstagabend mit. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es keine Verletzten geben. Die Löscharbeiten dauern an.