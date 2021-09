Diskussion mit Bürgermeisterkandidaten in Papenburg im Livestream

Vor dieser Bühne, die am Mittwochnachmittag im Stadtpark aufgebaut wurde, werden am Donnerstag 500 Menschen das "Quintell" zur Bürgermeisterwahl in Papenburg verfolgen.

Gerd Schade

Papenburg. Showdown im Stadtpark: Am Donnerstag, 2. September 2021, stellen sich die fünf Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Papenburg den Fragen unserer Redaktion. Wer sind sie, wofür stehen sie und was sind ihre Ziele?

Antworten auf diese und weitere Fragen werden Pascal Albers (CDU), Vanessa Gattung (SPD), Ulli Kleinhaus (parteilos), Johannes Pott (parteilos) und Marion Terhalle (FDP) geben – und das