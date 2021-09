Das neue Gutscheinheft für Papenburg soll den stationären Einzelhandel stärken.

Kristina Müller

Papenburg. Um dem vom Corona-Lockdown gebeutelten Einzelhandel in Papenburg wieder ein wenig Aufschwung zu verleihen, hat die Einzelhändlervereinigung "Starke Partner" ein Gutscheinheft für Kunden entwickelt.

"In großen Ortschaften ist das schon Gang und Gäbe. Es ist also keine neue Idee, in Papenburg gab es das aber bisher noch nicht", sagt Frank Janssen, Vorsitzender der Starken Partner. "Wir wollen damit unseren stationären Handel stärke