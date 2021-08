"Uwe's Grill": Gastronom in Aschendorf reduziert Öffnungszeiten

Karin und Uwe Weseler sind ständig auf der Suche nach Personal für ihr Restaurant in Aschendorf.

Christian Belling

Aschendorf. Durch die monatelangen Schließungen hat sich das Personal in der Gastronomie und Hotellerie nach neuen Jobs umgesehen – auch bei "Uwe's Grill" in Aschendorf fehlen jetzt Kellner und Co.

"Liebe Gäste, wir haben leider keine guten Nachrichten für euch. Die Coronakrise ist auch nicht an uns spurlos vorbei gezogen, mehr als je zuvor leidet die Gastronomie an großen Personalmangel." Mit diesen Worten richten sich die Betreiber