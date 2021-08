Für Aufregung und Irritationen hat am Dienstag die Einrichtung von Fahrradstraßen in den Straßen "Wiek links" und "Mittelkanal links" in Papenburg gesorgt.

Christian Belling

Papenburg. Seit Dienstag gibt es in Papenburg Fahrradstraßen. Was es damit auf sich hat, wusste zunächst keiner. Aus der Politik bekommt die Verwaltung nun harsche Kritik zu hören.

Die Aufregung war groß am Dienstagmorgen an der Wiek links in Papenburg. Piktogramme mit der Aufschrift "Fahrradstraße" wurde auf der Fahrbahn aufgebracht. Doch was es damit auf sich hatte und welche Folgen die Ausweisung für den Verke