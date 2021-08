Die Sommerferien sind bald vorbei und für den Schulstart gibt es neue Regeln, die die Eltern beachten müssen. (Symbolbild)

Matthias Balk/dpa

Papenburg. Auch Kinder ab zwölf Jahren können sich inzwischen gegen Corona impfen lassen. Doch was kommt zum anstehenden Schulbeginn auf sie zu, wenn sie nicht geimpft sind und wie gehen Schulen im Emsland vor?

Zu den neuen Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen gehören unter anderem verpflichtende Corona-Tests an den ersten sieben Schultagen nach Beginn des neuen Schuljahres am kommenden Donnerstag. Nach dem 10. September müssen sich Schüler