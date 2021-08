Plakatmeile am Hauptkanal zeigt: Diese Rechte haben alle Kinder

Selbst gestaltete Plakate wie diese von Papenburger Schülern werden am Samstag am Hauptkanal ausgestellt, um auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen.

Jule Rumpker

Papenburg. Um auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen, startet der Kinderschutzbund am Samstag eine Plakatausstellung am Hauptkanal in Papenburg. Die Werke haben Kinder selbst gestaltet.

„Insbesondere vor dem Hintergrund der Pandemie, war es uns ein wichtiges Anliegen, dass diese Ausstellung zustande kommt. Denn vor allem Kinder haben in der Zeit viel zurückstecken müssen“, berichtet Marlies Uchtmann vom Kinderschutzbu