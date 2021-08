Nicht zu übersehen: Am Dienstagmorgen wurde auf der Fahrbahn der Straße "Wiek links" die Markierung "Fahrradstraße" aufgebracht. Welche Folgen das hat, darüber wurden unter anderem die Anwohner im Unklaren gelassen.

Christian Belling

Papenburg. Aufregung am Dienstagmorgen an der Wiek links in Papenburg: Auf der Fahrbahn wird die Markierung "Fahrradstraße" aufgebracht. Doch was es damit auf sich hat, weiß vor Ort keiner. Wir haben nachgehakt.

Im sozialen Netzwerk Facebook melden sich Anlieger, die fragen, was die Ausweisung zur "Fahrradstraße" denn nun konkret bedeutet. Insbesondere die Frage nach der Nutzung des Abschnittes zwischen der Wiek-Brücke und dem Fahnenweg, den v