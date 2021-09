Unterhaltsam und auf den Punkt: Das sollen Memes sein. Im nördlichen Emsland trifft das nicht immer zu.

Philipp Helm

Papenburg. Seit vergangenem Jahr kommen sogenannte Memes - Fotos mit kurzen, oft humorvollen Textbotschaften - auch aus dem nördlichen Emsland. Nur bleiben die oft unter ihrem Potenzial.

In diesem Text erfährst Du: Was genau Memes sind. Wie emsländische Memes aussehen. Wieso sie besser sein könnten. Sie sind aus der Internetkultur nicht mehr weg zu denken: Memes. In der vergangenen Dekade legten sie eine beac