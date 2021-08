Biker-Club "Wild-Mice" in Herbrum sammelt tonnenweise Schrott

Tonnenweise Schrott für den guten Zweck wurde am Wochenende beim „Old Metal Day“ in Herbrum abgegeben.

Anna Heidtmann

Herbrum. Mehrere Tonnen Metallschrott für den guten Zweck sind am Wochenende in Herbrum beim sechsten „Old Metal Day“ des Motorradclubs (MC) „Wild Mice“ zusammengekommen.

Der Erlös der Altmetallsammelaktion wird wie in den fünf Jahren zuvor an den Verein zur Hilfe leukämiekranker Kinder „Leukin“ gespendet. Pünktlich um 10 Uhr steuerten am Samstagvormittag die ersten Autofahrer mit ihren voll belade