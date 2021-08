Corona-Fälle im Emsland steigen stetig an

Die Corona-Zahlen im Emsland steigen stetig an - die Inzidenz-Marke von 35 ist überschritten.

Symbolfoto: dpa/Boris Roessler

Papenburg. Einen Anstieg erlebt das Emsland bei den Corona-Infektionen im Landkreis. Gegenüber den Vorwochen hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich erhöht, am Samstag liegt sie jedoch auf dem Wert von Freitag.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet am Samstag, 21. August, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 36,7 für den Landkreis Emsland. Am Freitag hatte dieser ebenso hoch gelegen. Vor einer Woche, am 14. August, war der Wert noch mit 15,9 ausgewi