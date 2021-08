Brandstiftung: Feuerwehr muss Hecke in Papenburg löschen

Die Hecke konnte schnell gelöscht werden.

Symbolfoto: Ralf Drefin

Papenburg. An der Gutshofstraße ist in der Nacht zu Samstag eine Hecke in Brand geraten. Laut Polizei wurde das Feuer gelegt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr Untenende in der Nacht auf Samstag alarmiert - und konnte den Brand auch schnell löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Feuer vorsätzlich gelegt, heißt es