Den Produktionsablauf der Gurken erläuterte Geschäftsführer Marcel Röwer (2. von links) seinen Besuchern, zu denen der JU-Bundesvorsitzende Tilman Kuban (links) und CDU-Bürgermeisterkandidat Pascal Albers gehörten.

Sabrina Holthaus

Papenburg. Die Herausforderungen für die Gärtnereien in und um Papenburg sind insbesondere die Bereiche Energie und Personal. So ist die Lage in der Gärtnerei Schoenmaker.

"Die Energieversorgung macht ein Drittel unserer Kosten aus", berichtet Marcel Röwer von der Gärtnerei Schoenmaker bei einem Besuch des Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban (CDU), und CDU-Politikern aus der Region. Die Gewächsh