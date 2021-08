Unter freiem Himmel im Stadtpark fühlt unsere Redaktion den Bürgermeisterkandidaten auf den Zahn. Die Tickets gibt es kostenlos in der Geschäftsstelle der Ems-Zeitung.

Kristina Müller

Papenburg. Wofür stehen die fünf Kandidaten, die bei der Bürgermeisterwahl in Papenburg am 12. September 2021 antreten? Was sind ihre Ziele? Diesen und weiteren Fragen stellen sie sich bei einer Podiumsdiskussion unserer Redaktion.

In knapp dreieinhalb Wochen wird ein neuer Bürgermeister für die Fehnstadt gewählt: Pascal Albers (CDU), Vanessa Gattung (SPD), Ulli Kleinhaus (parteilos), Johannes Pott (parteilos) und Marion Te