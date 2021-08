Bliede-Park XXL eröffnet Samstag in Papenburg

Am Wochenende startet erneut der Bliede-Markt in Papenburg in einer XXL-Version. Neu ist unter anderem ein 40 Meter hohes Kettenkarussell.

Jule Rumpker

Papenburg. Der mobile Freizeitpark Bliede-Park öffnet ab Samstag wieder in Papenburg – in einer XXL Version mit neuen Fahrgeschäften. Was können Besucher erwarten?

Dass sich viele Papenburger über eine corona-konforme Alternative zu Mai- und Augustmärkten freuen, hat sich bereits in diesem und dem vergangenen Jahr gezeigt. Der vom Verein reisender Schausteller Ostfriesland organisierte Bliede-Par