Drei Russlanddeutsche, drei Lebenswege (von links): Jaqueline Giesswein, Alwin Kraft und Alina Klassen berichten von ihren Erfahrungen.

Philipp Helm

Papenburg. Bin ich deutsch, russisch oder russlanddeutsch? Oder jemand ganz anderes? Diese und andere Fragen beschäftigen junge Russlanddeutsche im nördlichen Emsland. Drei von ihnen erzählen, wie sie heute leben und denken.

In diesem Text erfährst Du:Was Russlanddeutsche sind. Warum sie sich selbst nicht als Russen sehen. Welchen Widerständen sie in ihrem Alltag begegnen. Wo genau ihre Vorfahren in der Sowjetunion gelebt haben, weiß Jaqueline Gi