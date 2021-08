So kümmern sich Wohnungslose um Fahrräder in Papenburg

In der Werkstatt im Haus Arche werden Fahrräder auf Vordermann gebracht. Der SKFM Papenburg sucht einen Ehrenamtler, der sich um die Abläufe kümmert.

Christian Belling

Papenburg. Notstand in der Fahrradwerkstatt im Haus Arche des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) in Papenburg: Weil es an einem ehrenamtlichen Leiter der Werkstatt fehlt, stockt derzeit die Reparatur von Rädern.

Eine Anlaufstelle für Menschen, die auf der Straße leben oder nach Wohnungslosigkeit endlich wieder ein festes Zuhause gefunden haben, ist der Tagesaufenthalt im Haus Arche an der Gutshofstraße in Papenburg. Mit praktisc