Zu überfüllten Mülleimern in Papenburg: Prioritäten setzen

Der Mülleimer am Margaretha Meinders Denkmal an der Wiek quillt über - dagegen sollte etwas getan werden.

Hermann-Josef Mammes

Papenburg. Es ist kein schöner Anblick in Papenburg: Überfüllte Mülleimer, aus denen Plastiktüten mit Hundekot quellen. Der Abfallentsorgung müsste höhere Priorität eingeräumt werden. Ein Kommentar.

Es riecht unangenehm und sieht dazu schrecklich aus: Der Mülleimer am Margaretha-Meinders-Denkmal an der Wiek in Papenburg. Er quillt regelrecht über. Plastiktüten mit Hundekot liegen nicht nur zuhauf in dem Abfalleimer, sondern a