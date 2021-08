Um Schrottspenden für den guten Zweck werben die Mitglieder des MC „Wild Mice" (von links) Karl-Heinz Hafer, Stefan Stankowiak, Jens Busemann, Andreas Hübner, Markus Wessels, Timo Rensen, Stefan Kassens und Klaus Schnöink.

Anna Heidtmann

Herbrum. Der Motorradclub (MC) “Wild Mice” aus Herbrum veranstaltet am 21. und 22. August zum sechsten Mal in Folge einen „Old Metal Day“ und bittet um Schrottspenden für den Verein Leukin.

Ob Stahlträger, alte Bremsscheiben, ausgediente Handys, Kabel oder Autobatterien - sämtliche Gegenstände aus Metall können am Samstag, 21. August, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 22. August, zwischen 11 bis 16 Uhr auf dem Ge