Papenburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erstmals am Hauptkanal

Zum Papenburger Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz soll es in diesem Jahr eine Alterative am Hauptkanal geben.

Gerd Schade

Papenburg. Der Weihnachtsmarkt am Papenburger Untenende wird sich in diesem Jahr räumlich aber auch zeitlich ausdehnen.

Der Verein „Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz“ wird sich mit einem neuen Hygienekonzept räumlich an den Hauptkanal ausdehnen. Die neuen Pläne sehen vor, dass die Stände in diesem Jahr nicht am Mühlenplatz, sondern am Hauptkanal im Be