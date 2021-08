Am Pappelweg in Aschendorf ist am Sonntagabend eine Ballenpresse in Brand geraten.

Stadt Papenburg / Feuerwehr

Aschendorf. Am Pappelweg in Aschendorf ist am Sonntagabend eine Ballenpresse in Brand geraten. Der Fahrer des Gerätes hatte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte schlimmeres verhindert.

Der Fahrer hatte das Feuer und die Rauchentwicklung früh bemerkt, er konnte das Feuer mithilfe eines Feuerlöschers bereits selbst ersticken, teilte die Feuerwehr mit. Stadt Papenburg / Feuerwehr Trotz der sch