Gigantische Müllberge haben sich nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz angesammelt. Nun werden weitere 1000 Tonnen im Emsland entsorgt.

Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo via www.imago-images.de

Papenburg . 1000 Tonnen Müll aus dem Katastrophengebiet Ahrweiler in Rheinland-Pfalz kommen am Dienstag, 17. August, in Papenburg per Schiff an. Die Firma Augustin ist mit der Entsorgung beauftragt.

Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) hat die Flutkatastrophe Mitte Juli besonders hart getroffen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, belaufen sich die geschätzten und vorläufigen Kosten der Kommunen alleine im Ahrkreis auf über 3,7 Milliarden Euro.&n