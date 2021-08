Einen Packen mit mehr als 1000 Blättern überreichte Arnold Lind (links) am Mittwochnachmittag an den Ersten Stadtrat Hermann Wessels. Knapp 50 Gegner des Vorhabens im Papenburger Stadtpark waren bei der Übergabe der Petition dabei.

Christian Belling

Papenburg. Die Stimmen der Gegner sowie der Befürworter der Pläne für einen Kletterturm und eine Minigolf-Anlage im Papenburger Stadtpark sind im Rathaus angekommen. So geht es jetzt weiter.

Papenburgs Erster Stadtrat Hermann Wessels hatte am Mittwoch gut zu schleppen. Während am Vormittag die Befürworter der Pläne ihren symbolischen Ordner überreichten, kamen am Nachmittag die Gegner mit mehr als 1000 weißen Blättern zum Vorpl