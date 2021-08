In die BBS Papenburg sind am vergangenen Wochenende Einbrecher eingestiegen.

Kristina Müller

Papenburg. Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in die Berufsbildenden Schulen (BBS) am Fahnenweg in Papenburg eingebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, beschädigten die Einbrecher ein Fenster und gelangten in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Unter anderem entwendeten die Täter Bargeld. Nach Angaben der Beamten entstand ein Sachschaden in H