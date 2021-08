Corona-Inzidenz im Emsland steigt am Wochenende wieder an

Im Emsland wurden in den vergangenen sieben Tagen 39 neue Corona-Fälle regstriert. (Symbolfoto)

imago images

Papenburg. Die Corona-Inzidenz im Landkreis Emsland ist am Wochenende wieder gestiegen: Am Sonntag liegt diese bei 14,1 – dem bislang höchsten Wert im August.

Am Samstag, 7. August, lag die 7-Tagesinzidenz noch bei 11,9, am Freitag, 6. August, bei 11,3. Insgesamt 12.844 Corona-Fälle sind demnach bislang im Emsland bekannt – das sind 15 mehr, als der Landkreis noch am Freitag angab. In den vergang