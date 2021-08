Street-Food-Festival am Hauptkanal in Papenburg eröffnet

Indonesische Speisen gibt es bei "Mammiejammie", die aus den Niederlanden angereist sind.

Papenburg. Gerichte aus aller Welt können Besucher an diesem Wochenende auf dem Street-Food-Festival am Hauptkanal in Papenburg genießen. Von süßen Waffeln bis hin zu herzhaften Burgern dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Es duftet herrlich am Hauptkanal in Papenburg: Trotz des wechselhaften Wetters ließen sich die Besucher des Street-Food-Festivals ab dem späten Freitagnachmittag nicht vom Schlemmen abhalten. Jule Rumpker