Darum sind die Plätze in der KJP in Aschendorf fast immer belegt

Freude über Farbtupfer: "Ein guter Schachzug" war es Dr. Filip Caby zufolge, das Haus der KJP im Frühjahr 2020 während des ersten Corona-Lockdowns bunt zu machen.

Gerd Schade

Aschendorf. Buchstäblich aus dem Nichts hat Dr. Filip Caby die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Papenburg aufgebaut. Nun steht der 65-Jährige kurz vor der Rente. Was bleibt, was kommt?

Zwar geht der Chefarzt offiziell erst Ende September von Bord. „Ich drehe aber schon jetzt so langsam meine Abschiedsrunde“, sagt Caby. Denn seine verbleibenden Arbeitstage lassen sich an weniger als zehn Fingern abzählen. Der gebürtig