Das Street Food Festival vor zwei Jahren war in Papenburg ein voller Erfolg. (Archivbild)

Christian Belling

Papenburg. Die Maritime Maile am Hauptkanal in Papenburg geht am kommenden Wochenende in die zweite Runde. Zusätzlich werden bei einem Streetfood Festival Gerichte aus aller Welt angeboten.

Unter dem Motto „Ahoi Streetfood“ findet am kommenden Samstag, 7. August, von 14-22 Uhr die zweite Ausgabe der Maritimen Meile am Hauptkanal in Papenburg statt, wie es in einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt. Zusätzlich z