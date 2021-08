Wie sich ein Ehepaar aus Papenburg für Bedürftige in Sri Lanka engagiert

2019 haben Annegret und Achim Seelbinder ihre Patenfamilie in Sri Lanka zum ersten Mal besucht.

Ehepaar Seelbinder

Papenburg. Viele Menschen in ärmeren Ländern sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Achim und Annegret Seelbinder aus Papenburg liegt das seit einem Urlaub in Sri Lanka besonders am Herzen.

Eigentlich sollte es ein lang ersehnter entspannter Sommerurlaub werden, als Achim und Annegret Seelbinder 2017 nach Sri Lanka aufbrachen. „Wir wollten uns einfach mal etwas gönnen und Sri Lanka war immer unser Traum“, sagt Annegret Se