Migranten in Leer von Hass nach Tat betroffen

Nach einer Gewalttat in Leer gab es ausländerfeindliche Kommentare in den sozialen Netzwerken. Die Migrationshelfer überrascht das nicht.

Fabian Sommer

Leer. Eine Frau soll in Leer von drei Männern vergewaltigt worden sein. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Bevor die Tat von offizieller Seite bestätigt wurde, tobte schon der Mob in den sozialen Netzwerken.

Der Verdacht lag für viele Nutzer auf Facebook, Twitter und Co. sofort nah, dass es Menschen mit Migrationshintergrund gewesen sein müssen. Die Hassbotschaften gegen Ausländer wurden noch drastischer, als bekannt wurde, dass die Inhaft