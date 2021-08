Die Feuerwehr in Papenburg muss innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach Alarmierung am Einsatzort sein. Das war auch am Dienstag in der Fehnstraße der Fall.

Feuerwehr

Papenburg. Wenn es brennt, ist der Schock groß und bis die Feuerwehr da ist, dauert es gefühlt Ewigkeiten. Dabei gibt es für die Wehren festgelegte Zeiten. So auch am Dienstag bei einem Garagenbrand in Papenburg.

Große Rauchwolken zogen am Dienstagnachmittag über dem Obenende in Papenburg auf: An der Fehnstraße war eine Garage in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand löschen und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes W