Garagenbrand in Papenburg-Obenende gelöscht

In der Fehnstraße in Papenburg ist ein Auto in einer Garage völlig ausgebrannt.

Feuerwehr

Papenburg. In der Fehnstraße in Papenburg haben am Dienstagnachmittag zwei Garagen gebrannt. Das Feuer drohte zunächst auf ein Wohnhaus überzugehen. Dies konnten die Feuerwehren jedoch verhindern.

Gegen 16 Uhr ist die Feuerwehr Papenburg Obenende am Dienstag zu einem Garagenbrand in der Fehnstraße ausgerückt. Dort brannte zunächst nur eine Garage, das Feuer breitete sich jedoch auf die Nachbargarage aus und es drohte auch auf ein Woh