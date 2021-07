Wer zieht als Bürgermeister oder Bürgermeisterin ins Rathaus der Stadt Papenburg ein? Diese Frage soll spätestens am 26. September 2021 beantwortet sein (Archivbild).

Gerd Schade

Papenburg. Nichts geht mehr. Die Bewerbungsfrist für die Kandidaturen zu den Kommunalwahlen am 12. September 2021 ist abgelaufen. Welches Bild zeichnet sich für Papenburg ab? Ein Überblick.

Am vergangenen Montagabend, 18 Uhr, war Deadline. Seitdem steht auch in der Fehnstadt fest, wer sich in gut sechs Wochen zur Wahl stellt. Inzwischen haben die Wahlausschüsse der Stadt und des Landkreises getagt, um die Zulassung der Wahlvor