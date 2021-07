Corona-Zahlen in Papenburg hoch: Oft sind es Reiserückkehrer

In Papenburg ist die Zahl der Corona-Infizierten weiter verhältnismäßig hoch.

Symbolfoto: dpa/Hendrik Schmidt

Papenburg. Die Stadt Papenburg bleibt - wenn auch auf niedrigem Niveau - der Corona-Hotspot im Emsland. Die Menschen haben sich privat und bei der Arbeit angesteckt.

Wie der Landkreis auf Anfrage mitteilt, gibt es aktuell Fälle im privaten Kontext und auch Einzelfälle in Unternehmen. Jedoch sei in Papenburg derzeit - über das Bekannte hinaus - kein weiteres Ausbruchsgeschehen in einem betriebl